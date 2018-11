Ancona, 16 novembre 2018 - 'Uliassi' brilla ancora e conquista la terza stella Michelin, questa mattina dal palco dell’Auditorium Paganini di Parma i severi ispettori della Michelin hanno annunciato il loro verdetto nella Guida 2019: il ristorante di Senigallia entra a far parte dei 'Magnifici 10'.

LEGGI ANCHE La nuova Guida Michelin, tutte le novità - Quattro ristoranti stellati nelle Marche

"Quando hanno fatto il nome del nostro ristorante ci siamo alzati tutti in piedi, c’è stato un boato. Io sono rimasto un attimo a fissare il vuoto prima di salire sul palco – spiega Mauro Uliassi, titolare del ristorante e chef stellato - Poi ho realizzato che era arrivata la terza stella". Un riconoscimento per cui chef Uliassi lavora da tempo: "C’è un grande lavoro dietro ogni cosa, ma io sono fortunato, perché faccio un lavoro che mi piace un sacco e non mi pesa e poi insieme a me ci sono mio figlio, mia sorella e tanti colleghi che ormai fanno parte della nostra famiglia".

Stamattina insieme a lui c’erano la sorella Katia, che cura la sala, e il figlio Filippo, anche lui impegnato in sala nel ristorante: "Un risultato come questo si ottiene con un lavoro di squadra – prosegue Uliassi – Ed è stato possibile proprio grazie all’impegno di tutte quelle persone che ogni giorno lavorano insieme a me. Sono contento di avere avuto la possibilità di condividere un momento importante con loro". Passione, volontà, ma soprattutto fare ciò che ci piace sono i segreti per diventare grandi chef: "Prima di tutto bisogna capire cosa si vuole fare davvero nella vita – afferma Uliassi – Ognuno ha delle attitudini, bisogna coltivarle, seguirle, ma anche assecondarle e poi, credo che sia anche fondamentale muoversi step by step, ma anche mettere amore in quello che si fa".